Fernando Gomes felicita Abel Ferreira pela conquista da Taça do Brasil

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), felicitou este domingo o treinador português Abel Ferreira, através de uma mensagem deixada no sítio oficial na Internet do organismo, pela conquista da Taça do Brasil, ao serviço do Palmeiras.





"Gostaria de felicitar Abel Ferreira e a sua equipa técnica pela conquista, ao serviço do SE Palmeiras, da Taça do Brasil frente ao Grémio. Numa primeira temporada absolutamente notável, trata-se de outra vitória que orgulha todos os portugueses e que prestigia, mais uma vez, o trabalho dos treinadores portugueses e todo o futebol nacional. Parabéns, Abel Ferreira!", pode ler-se.