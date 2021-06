Fernando Gomes: «Neno deixa um legado quase incomparável»

Fernando Gomes, presidente da Fedração Portuguesa de Futebol (FPF), reagiu esta noite à morte de Neno, através de uma nota publicada no site oficial da FPF, lembrando o "enorme valor humano" do antigo guarda-redes e internacional português.





"Lamento profundamente o desaparecimento tão precoce do Neno, uma personalidade incontornável na história do futebol português, quer pela sua grande carreira no campo, quer, principalmente, pelo seu enorme valor humano.Personalidade tão generosa nos afetos, deixa um legado quase incomparável de cavalheirismo, simpatia, alegria e bondade.A toda a sua família, colegas e amigos, ao Vitória Sport Clube, clube que o Neno tanto dignificou, deixou os meus mais profundos pêsames."