Fernando Gomes: «Retoma do futebol está dependente das autoridades de saúde»

Após a reunião entre Luís Filipe Vieira, Frederico Varandas, Pinto da Costa, FPF, Liga e António Costa, Fernando Gomes afirmou que o retorno do futebol profissional "está dependente das autoridades de saúde" e remeteu para quinta-feira mais decisões, quando o Primeiro-Ministro anunciar o plano de desconfinamento.





Um cenário quase nunca visto: Vieira, Pinto da Costa e Varandas lado a lado à conversa



Um cenário quase nunca visto: Vieira, Pinto da Costa e Varandas lado a lado à conversa

"As condições para a retoma estão dependentes do parecer da autoridade de saúde. Vai ser muito baseado nesse parecer. Importa criar as condições para criar a retoma e não pará-la depois novamente. E essas condições têm de ser acertadas para continuarmos a dar o exemplo ao mundo de como combater a pandemia", disse o presidente da FPF aos jornalisas no Palácio de São Bento, depois da reunião.Recordando que existe um grupo de trabalho na FPF - que inclui, por exemplo, Adalberto Campos Fernandes e Henrique Barros -, Fernando Gomes frisou que "será analisado com um grupo de trabalho da DGS a retoma efetiva das competições". "Na próxima quinta-feira, quando o PM anunciar a retoma, transmitirá se estão criadas as condições para a retoma. Esse era o nosso propósito hoje, chamar a atenção para o interesse em reatar esta indústria se as autoridades de saúde derem a sua aprovação", acrescentou, lembrando a prioridade: "Qualquer decisão e a retoma têm de ser feitas com prudência."