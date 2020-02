Fernando Gomes reuniu-se com António Costa para debater violência no futebol

O presidente Federação Portuguesa de Futebol (FPF) reuniu-se com o primeiro-ministro durante esta semana, logo após os insultos racistas em Guimarães que fizeram Moussa Marega abandonar o relvado. O encontro entre Fernando Gomes e António Costa foi motivado por este incidente, mas a conversa não se limitou a isso, já que também se falou sobre a luta contra a violência no Desporto, um tema sempre presente.

Esta não foi a primeira vez que o líder da FPF teve encontros com o poder político para procurar uma solução para combater a violência no Desporto, mais concretamente no futebol. Em outubro de 2017, esteve na Assembleia da República, onde propôs várias alterações legislativas para reduzir os problemas nos estádios. Algumas delas já entraram em vigor.

Quanto a António Costa, tem-se mostrado atento ao fenómeno, tendo manifestado a sua condenação pelos insultos racistas a Marega através de uma declaração no Twitter, logo na segunda-feira.