Fernando Santos: «Não me parece legítimo que um português possa pagar 80% em impostos»

O selecionador nacional Fernando Santos revelou, em entrevista à Sport TV, que irá recorrer da decisão do Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD) para o Supremo Tribunal, afirmando ter a certeza que no final de todo o processo que ele ou a sua empresa, a FEMACOSA, terão de ser ressarcidos.





"Que doeu, doeu. Que dói, dói. E dói porque ouvi muita mentira em relação a isto. No momento certo a gente depois pensará no que vai decidir em relação a estas questões. Houve muita mentira, porque 80% dos vencimentos daquilo que foi pago pela Federação em 2016 e 2017, mais de 80%, estão neste momento na Autoridade Tributária (AT). Quem recorreu fui eu. Não foi a Autoridade Tributária que levou o Fernando Santos a qualquer coisa. Nunca fui acusado de fraude fiscal, nada. Só me disseram assim: olha, nós temos aqui uma divergência, tu não devias pagar por aqui, tens de pagar por aqui. E nós pagamos. Então, o quê que eu fiz? Recorri. Não me parece que nenhum português possa pensar em pagar 80 e tal por cento em impostos. Isso não me parece verdadeiramente legítimo", começou por dizer o selecionador nacional.O CAAD, recorde-se, indeferiu o pedido de Fernando Santos sobre o enquadramento fiscal do seu contrato com a FPF. O treinador havia pedido clarificação sobre o regime fiscal aplicado ao contrato firmado pela sua empresa com a FPF, em 2014, sobre o qual havia sido pago IRC e IRS, tendo em vista a devolução dos montantes já liquidados a título de IRS relativo a 2016 e 2017, no valor de 4,5 milhões de euros. O tribunal deu assim razão à Autoridade Tributária (AT), que considerou que Santos recebeu o salário de selecionador através de uma empresa pessoal - a FEMACOSA - para assim pagar menos impostos.E continuou: "Fui ao CAAD dizer assim: 'Eu já paguei de dois lados, um em sede de IRC e outro em sede de IRS. Então, mas digam-me lá como é que é porque eu é que sou o credor, ou eu ou a minha empresa. Alguma coisa tem de me ser devolvida, ou a mim em sede de IRS... ' Eu já impugnei a decisão para os tribunais administrativos porque toda a gente me continua a dizer que é tudo normal, que é tudo legítimo. Irei também, esta semana, fazer o recurso para o Tribunal Supremo. Eu continuo absolutamente convencido de que estou certo. Há uma coisa que eu sei: é que no fim eu vou ter de receber. Eu, não é o Estado. Seja qual for a decisão do Tribunal Administrativo. Mas há uma coisa que eu sei, ou eu Fernando Santos vou receber o IRS ou a FEMACOSA o IRC."