Final da Taça de Portugal pode não acontecer

Quando as competições organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol foram dados como concluídas no início de abril, foi logo admitido que a final da Taça de Portugal e os jogos para indicar as duas equipas que sobem do Campeonato de Portugal para a 2.ª Liga se podiam realizar se houvesse condições para tal. Agora, sabe Record, não há garantias de que esses duelos se vão mesmo disputar.





Segundo apurámos, a realização dos referidos encontros, com destaque para a final da Taça entre FC Porto e Benfica, estão dependentes da decisão da Direção-Geral de Saúde sobre a existência de condições de segurança e de saúde pública para a realização de jogos de futebol no nosso país. No que diz respeito à Taça, a FPF não vai tomar qualquer decisão igualmente sem falar previamente com FC Porto e Benfica, sendo que também não existe qualquer data definida por agora.Refira-se que a FPF tem um grupo de trabalho com coordenação de Unidade de Saúde e Performance e participação de uma equipa de especialistas de hospitais (São João do Porto e Curry Cabral de Lisboa) e universidades (Escola de Saúde Pública da Univ. Nova e Instituto de Saúde Pública da Univ. Porto), e também da CUF, para preparar um plano de regresso das competições, árbitros e seleções. Além disso, a direção da FPF reuniu-se com o Governo nesta sexta-feira.