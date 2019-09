FPF acolhe 650 praticantes de futebol de recreação e lazer

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou que vai integrar cerca de 650 atletas de futebol de recreação e lazer, ao abrigo de um protocolo de colaboração para a homologação de provas e atividades desportivas celebrado com a Associação de Futebol de Braga e a autarquia de Esposende.A cerimónia realizou-se esta quinta-feira no salão nobre da Câmara Municipal de Esposende e contou com a presença do presidente da FPF, Fernando Gomes, mas também de Manuel Machado, presidente da AF Braga, e do edil de Esposende, Benjamim Pereira.No seu discurso após a assinatura do protocolo, Fernando Gomes destacou a vontade que a FPF tem de aumentar a prática desportiva em Portugal, contribuindo dessa forma para uma vida melhor e mais saudável dos portugueses.A FPF, no cumprimento do decreto lei 45/2015, de 09 de abril, já assinou protocolos de integração de praticantes informais de futebol e futsal similares com vários municípios.