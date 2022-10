FPF apresenta contas com lucro de 3,5 milhões de euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai apresentar um Relatório e Contas referente ao exercício de 2021/22 com lucro de 3,5 milhões de euros (M€).O documento, que já se encontra na posse dos 84 delegados do organismo que tutela o futebol a nível nacional, será objeto de discussão e votação na Assembleia Geral, que está marcada para o dia 24 deste mês, e regista rendimentos de 90,5 M€ e gastos de 87 M€.Refira-se que este é o décimo exercício positivo consecutivo nos mandatos de Fernando Gomes na presidência da FPF - foi eleito pela primeira vez em dezembro de 2011.Na referida AG, a direção da FPF irá propor a aplicação dos seguintes resultados: 1,2 M€ para o apoio ao futebol não profissional, através da redução de taxas diversas, seguros do futebol feminino e subsídios de deslocações, entre outras medidas; 650 mil euros destinados ao apoio ao futebol inter-distrital; e 350 mil euros para apoio à retoma de atividades dos sócios da FPF.