FPF já está a analisar futuro das competições seniores

A Federação Portuguesa de Futebol informou esta segunda-feira que "preparou um conjunto de cenários alternativos para o futuro imediato das suas provas seniores". Em comunicado, o organismo liderado por Fernando Gomes sublinha que recebeu igualmente "diversas propostas individuais e de entidades" que analisará.





Recorde-se que as competições profissionais continuam suspensas em Portugal, sem data de regresso, devido à pandemia Covid-19, lembrando a FPF que poderá "rever – ampliando ou reduzindo – as medidas até agora implementadas"."A Direção de Competições da Federação Portuguesa de Futebol preparou um conjunto de cenários alternativos para o futuro imediato das suas provas seniores. Além destes, recebeu também diversas propostas individuais e de entidades, que não deixará de analisar.O presidente da FPF, Fernando Gomes, terá esta semana um conjunto alargado de reuniões com os representantes dos diversos agentes do futebol.As reuniões, que começarão por ser com as associações distritais, visam refletir sobre as medidas a tomar em relação às competições seniores nacionais.As competições seniores permanecem suspensas e a FPF continua a monitorizar a situação provocada pela pandemia Covid-19, podendo rever – ampliando ou reduzindo – as medidas até agora implementadas".