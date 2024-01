FPF lança concurso para seleção de projeto de reabilitação do Estádio Nacional

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lançou o concurso de seleção da equipa projetista de reabilitação do Estádio Nacional, em Oeiras, com valor base estimado de um milhão de euros, anunciou esta segunda-feira o organismo presidido por Fernando Gomes.

A escolha dos responsáveis pela elaboração do projeto de reabilitação do Estádio Nacional, inaugurado em 10 de junho de 1944, divide-se em duas fases e a primeira termina em 7 de março, data-limite para entrega de candidaturas, de acordo com a informação publicada no sítio da FPF na Internet.

Da fase inicial do concurso promovido pelo organismo federativo resultará a seleção dos cinco melhores projetos, que se qualificarão para a segunda fase, durante a qual será efetuada a apresentação, análise e seleção dos trabalhos de conceção.

A iniciativa surge na sequência do protocolo de colaboração para a dinamização do complexo, assinado em 14 de julho de 2023 pelas três federações utentes do recinto (atletismo, futebol e râguebi), a Câmara Municipal de Oeiras, o Instituto Português do Desporto e Juventude e a Direção Geral do Património Cultural.

Aquela cerimónia contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa, que lamentou que o Estádio Nacional tenha sido negligenciado durante décadas, cenário que a obra de reabilitação, com um valor máximo previsto de 25 milhões de euros (mais IVA), pretende contrariar.

A reabilitação do Estádio Nacional, que tem anualmente como ponto alto a realização da final da Taça de Portugal de futebol, visa modernizar o espaço desportivo e envolvente, para possibilitar a realização de eventos desportivos nacionais e internacionais.