FPF proíbe transferências ponte

A direção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) proibiu a existência das chamadas transferências ponte no futebol nacional. Isto significa que um jogador terá de estar pelo menos 16 semanas (quatro meses) no clube que o contratou, sem ser novamente negociado. Ou seja, o emblema em questão fica obrigado a manter qualquer futebolista contratado pelo menos até à janela de transferências seguinte.





A decisão vem no seguimento do que foi decretado pela própria FIFA no seu regulamento de transferências. A entidade que rege o futebol mundial sublinhou mesmo que em caso de não cumprimento desta norma haverá lugar a sanções a todos os envolvidos.