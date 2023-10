FPF promove ação de integridade na AF Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação Portuguesa de Futebol promoveu esta terça-feira a 5ª edição de capacitação dos profissionais que realizam ações de formação, educação e sensibilização para proteção da integridade de competições federadas.Esta ação decorre na sede da Associação de Futebol do Porto e reúne os 43 profissionais que, esta temprada, realizarão ações de formação em clubes que disputam competições profissionais, nacionais e distritais de futebol e de futsal, feminino e masculino.Desde 2017, a FPF já realizou mais de duas mil ações de sensibilização, juntando nesta formação mais de 61 mil jogadores. A capacitação de formadores na AF Porto tem ainda como objetivo coordenar a ação federativa de prevenção à burla e tráfico humano, além da prevenção do 'match-fixing' e promoção da integridade no desporto.