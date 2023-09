FPF registou lucro de 4,1M€ nas contas de 2022/23

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai apresentar um lucro de 4,1 milhões de euros em 2022/23, mais 550 mil euros face a igual período do ano anterior, segundo revelou o organismo. O Relatório e Contas, que já se encontra na posse dos 84 delegados da Federação, será discutido e votado em Assembleia Geral, agendada para o dia 13 de outubro, no Porto, e regista rendimentos de 121,6 milhões de euros e gastos de 117,5 M€.De referir que este é o 11º exercício positivo durante o mandato de Fernando Gomes, que teve início em dezembro de 2011, e que é o que regista os maiores rendimentos de sempre, naturalmente influenciado pela participação no Mundial’2022.Dar conta ainda de que na já referida AG, a FPF irá propor a aplicação de 2,5 milhões de euros para o apoio ao futebol não profissional, através da redução de taxas diversas, seguros do futebol feminino e subsídios de deslocações, bem como destinar 1,5 milhões de euros para a melhoria de infraestruturas.