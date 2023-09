Francisco Neto à conversa com estudantes na abertura do 2.º Mestrado em Futebol da FMH

O selecionador nacional de futebol feminino, Francisco Neto, esteve ontem presente na abertura da 2.ª edição do Mestrado em Futebol da Faculdade de Motricidade Humana (FMH) da Universidade de Lisboa.





Horas antes de arrancar a preparação da Seleção Nacional tendo em vista a estreia na Liga das Nações feminina , o técnico de 42 anos esteve à conversa com os estudantes e respondeu a dezenas de perguntas que lhe foram colocadas, tendo partilhado a sua experiência, nomeadamente desde 2014, quando assumiu o comando da equipa das quinas.Destinado essencialmente a licenciados em Ciências do Desporto - sem excluir outros candidatos - o referido Mestrado, organizado pela FMH numa parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, através da Portugal Football School, visa proporcionar aos estudantes uma formação específica e avançada, de nível teórico/prático na área do treino, preparando-os para contextos onde se desenvolvem tarefas de supervisão e liderança de processos de treino/competição, observação e análise de jogo, ou controlo de treino.