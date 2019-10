Futebol português de luto: reações à morte de Rui Jordão

A linda memória de um dos nossos melhores artistas nunca vai desaparecer. Até sempre, enorme Jordão. pic.twitter.com/CaOERrVmV6 — Portugal (@selecaoportugal) October 18, 2019

13h38 - "Foi um grande atleta e que deixa saudades. Estou muito chocado",, ex-jogador do Sporting.13h26 - "Uma referência para mim, uma pessoa afável e serena, simpática. Encontrávamo-nos esporadicamente, porque ele afastou-se um pouco do futebol, eu gosto imenso de arte e pintura, ele pintava, falávamos um pouco sobre isso e foi com grande tristeza que recebi esta notícia",, antigo jogador do Sporting e atual treinador do Sp. Braga. Leia mais12h46 - "Atleta de eleição que vestiu a camisola do Benfica durante cinco épocas, deixa em todos uma enorme saudade", pode ler-se numa mensagem quedeixou no site do. Leia mais12h43 - "Jordão foi um jogador especial, uma figura ímpar que prestigiou todos os portugueses e nos fez arrancar aplausos e emoções fortes", escreveu o presidente da Federação,numa nota publicada pelo site da FPF. Leia mais12h42 - "Um abraço à família, era um ex-jogador de grandíssimo nível, que me habituei a apreciar, não só no Sporting mas também na Seleção",12h39 - O jornal francês 'L'Équipe' também já fez eco da notícia.12h38 - "Era um jogador de grande qualidade com quem partilhei no Benfica e na seleção bons momentos. Deixa boas recordações. Como homem, era um homem bom, de valores e princípios. O futebol português perde um dos seus grandes vultos", disse, à Lusa. Leia mais12h28 - Recorde aqui algumas das imagens de Jordão pelo, peloe pela12h20 - O twitter das Seleções de Portugal assinalou o desaparecimento de uma das maiores figuras do futebol português.12h17 - "Tinha futebol dentro dele, todas as qualidades para aquela posição",, ex-jogador, à Sport TV.12h15 - O Sporting já reagiu nas redes sociais.12h05 - "Soube sair do futebol com uma dignidade e serenidade que não é muito comum. Lembro-me de me ter dito 'doutor, para mim o futebol acabou'. Achou que o que tinha de fazer no futebol estava já feito. Teve um trajeto brilhante no Sporitng. O que me lembro é do cidadão humilde e discreto. Soube ser um exemplo de civismo, de cidadania e de saber estar",, antigo médico do Sporting, em declarações à Sport TV.12h03 - Sporting coloca bandeira a meia haste no estádio, no pavilhão e na Academia, em sinal de luto pelo Jordão.12h01 - "Depois de Eusébio foi o português que vi jogar com mais talento naquela função",, ex-jogador, em declarações à Sport TV. Leia mais11h55 - "Agora é tempo de chorar a 'partida' de um Homem bom que nos animou, os que gostam de futebol, com os seus golos e a sua genialidade. Até sempre, Jordão...",, ex-candidato à presidência do Sporting.Rui Jordão, ex-avançado e mítica figura do Sporting,aos 67 anos, no Hospital de Cascais onde estava internado devido a um problema cardíaco. As reações ao desaparecimento do antigo jogador, que também vestiu a camisola do Benfica, começam a surgir de todos os quadrantes.