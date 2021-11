Gondim Maia pede desculpa pela agressão a jogador do AC Milheirós

Na sequência da agressão de um jogador do seu clube a um atleta do AC Milheirós, o ARDC Gondim Maia emitiu, esta segunda-feira, um comunicado a pedir desculpa pelo incidente, desejando também uma "rápida recuperação" a Miguel Sousa, atleta que ficou inanimado e teve de ser transportado ao hospital.O clube confirmou ainda a abertura de "um procedimento interno para analisar a ocorrência registada" garantindo que irá "analisar cuidadosamente as gravações" de que dispõe, bem como "ceder as mesmas para análise".Em sequência dos acontecimentos do pretérito fim de semana, a Associação Recreativa, Desportiva e Cultural de Gondim, vem pelo presente, em primeiro lugar, desejar a rápida recuperação ao Atleta do AC Milheirós, Miguel Sousa, esperando o seu rápido regresso.Deixamos ainda uma palavra ao AC Milheirós, apresentado desde já as nossas desculpas pelo incidente, e reforçar que foi aberto um procedimento interno para analisar a ocorrência registada. Iremos analisar cuidadosamente as gravações que dispomos, de igual forma ceder as mesmas para análise.Reiteramos, que repugnamos qualquer ato de violência nos estádios e conduta anti desportiva, pelo que o presente tema não será tratado de forma leviana. Apelamos à serenidade de todos, enquanto as Coletividades envolvidas efetuam as devidas diligências.