Guarda-redes que agrediu avançado nos distritais de Santarém termina carreira: «Sinto-me envergonhado»

Francisco Lacão, guarda-redes do Marinhais que agrediu com vários pontapés este domingo, durante o duelo com o Espinheirense, o avançado Gonçalo Martins, recorreu hoje às redes sociais para pedir desculpa pelo sucedido, frisando que agiu "de cabeça quente e sem pensar", considerando que a sua atitude foi "inadmissível"."Agora de cabeça fria e no lugar, venho pedir desculpa pelos acontecimentos passados no último jogo entre o Grupo Desportivo de Marinhais e o ACRE - Atlético Clube Recreativo Espinheirense.Começando por pedir desculpa ao atleta Gonçalo Martins, do Espinheirense, pois foi sem motivo algum, nada justifica violência no desporto. Mesmo tendo sido uma atitude de cabeça quente e sem pensar, é inadmissível.Peço também desculpa ao ACRE - Atlético Clube Recreativo Espinheirense por toda a situação, e dou os parabéns pela vitória, que era o que deveria ter feito ontem.Pedir também desculpa ao Grupo Desportivo Marinhais pela imagem e comportamento que em nada retratam os ideais do clube.Como jogador e homem sinto-me envergonhado. E sim, com toda a razão do mundo, este tipo de comportamentos não são toleráveis nem no futebol nem na sociedade.Pelo que, independentemente da sanção imposta pelas entidades responsáveis, ponho ponto final na minha prática desportiva.E, do fundo do coração, peço desculpa por este comportamento num momento inexplicável e impensável da minha parte, que não tem justificação, no qual sei que terá de ser tratado com a devida gravidade para servir de exemplo, para que todos os comportamentos como este não sejam aceites no desporto.Sinceras desculpas a todos os intervenientes".