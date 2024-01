Hélder Barbosa: «Corri o Mundo com a bola nos pés»

Hélder Barbosa colocou um ponto final na carreira de futebolista, tendo anunciado a sua decisão através de uma publicação emotiva no Instagram. Aos 36 anos, e depois de oito troféus e uma internacionalização pela Seleção Nacional, o antigo extremo só tem palavras de agradecimento para com o futebol, manifestando o seu orgulho por tão honroso trajeto."Chegou a hora de me despedir do meu maior sonho, tempo de dizer adeus ao futebol. Foram 31 anos a fazer o que mais gosto, 21 deles como profissional. Corri o Mundo com a bola nos pés, vi o que só esperava ver em sonhos, conquistei muito mais do que imaginava. Orgulho do que consegui, mas sobretudo por me ter guiado sempre pelos valores que me ensinaram. Consciente de que cheguei onde tive que chegar. Hoje, só tenho gratidão para com o futebol", começou por escrever Hélder Barbosa, deixando uma série de agradecimentos a todos os que caminharam ao seu lado."Obrigado a todas as pessoas que se foram cruzando comigo; Obrigado a Portugal pelo privilégio de representar o meus país; Obrigado a todos os clubes que representei por me deixarem ser um deles; Obrigado a todos os "meus" adeptos pelo carinho e respeito com que sempre me trataram e a todos os clubes e adeptos adversários com que me cruzei por me tornarem mais forte; Obrigado aos meus treinadores por tudo o que me ensinaram e sobretudo aos meus colegas por TANTO que me deram! Vocês foram/são o que de melhor o futebol me trouxe. À minha família uma dívida eterna por permitirem que vivesse o meu sonho e por me acompanharem em toda esta jornada. Não sei o que o futuro me reserva, mas irei com o mesmo foco de sempre, agora agarrando-me a tudo o que vocês todos me ensinaram. Fui um privilegiado, Obrigado!", rematou o antigo extremo.Na sua carreira profissional, Hélder Barbosa representou o FC Porto, Académica, Trofense, V. Setúbal, Sp. Braga, Almería, AEK Atenas, Al Wasl, Akhisar, Hatayspor, Panetolikos e Varzim.Quanto a troféus, o antigo extremo foi duas vezes campeão nacional pelo FC Porto, ganhou uma Allianz Cup pelo Sp. Braga, a Taça da Turquia, a Supertaça da Turquia, a Segunda Liga da Turquia, a Taça da Grécia e a Segunda Liga da Grécia. A internacionalização pela Seleção Nacional aconteceu num jogo particular frente ao Gabão, em 2012.