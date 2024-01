Hélder Barbosa termina carreira aos 36 anos

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Helder Barbosa official (@hbarbosa_7)

Hélder Barbosa colocou um ponto final na carreira. Aos 36 anos, o extremo decidiu pendurar as chuteiras, depois de estar sem clube desde o final da temporada passada.Com passagens por clubes como FC Porto, Sp. Braga e V. Setúbal, o avançado colecionou vários troféus na carreira, entre os quais se destacam a conquista do campeonato nacional ao serviço dos azuis e brancos, a liga turca e ainda um campeonato da Europa de sub-17. No currículo conta ainda com um jogo ao serviço da Seleção Nacional, quando em 2012, pela mão de Paulo Bento, jogou um particular frente ao Gabão.No comunicado publicado no 'Instagram', Hélder Barbosa falou do que "só esperava ver em sonhos" e do "orgulho" pelo que conseguiu ao longo dos 18 anos de carreira.