Héldon nega aliciamento ao Rio Ave para perder com o Benfica: «É mais um inseto a espalhar polémica»

Héldon, jogador do Al Taawon, negou que alguma vez tenha tido conhecimento de aliciamento a jogadores do Rio Ave para perderem com o Benfica. O extremo cabo-verdiano representava os vila-condenses em 2015/16 por empréstimo do Sporting."Não, não. Nunca me passou pela cabeça que isso fosse verdade. É mais um daqueles insetos que andam por aí a espalhar polémica pelo futebol português", referiu o jogador em entrevista ao 'Desporto ao Minuto', quando questionado sobre se alguma vez sentiu indícios nesse sentido.Noutro âmbito, questionado sobre se ficou magoado com o Sporting por não ter tido mais oportunidades em Alvalade, Héldon refutou essa ideia: "Não, não. Nada de mágoa. Tive as minhas oportunidades. Muita gente diz 'Ah, não tive oportunidades...'. Mentira, eu tive. Quando cheguei lá, em janeiro, joguei quase sempre até final da época. As coisas não correram da melhor forma, talvez pela minha ansiedade, pela minha forma de chegar ao clube... Não tem nada a ver com não ter oportunidades ou tratarem-me mal. É uma coisa minha. A mágoa que tenho é que podia ter feito mais e melhor. Eu. Nada com dirigentes nem nada disso".De resto, o jogador, que chegou com Bruno de Carvalho na presidência, não tem nada a apontar ao antigo presidente dos leões: "Ele sempre quis estar por perto. Sempre me tratou bem e ajudou no que eu precisava. Não tenho nada a falar mal."