Homenagem a Vítor Oliveira reúne treinadores e antigos e atuais jogadores em Portimão

Vários treinadores e antigos e atuais jogadores reúnem-se no próximo sábado em Portimão, numa homenagem a Vítor Oliveira, que faleceu em 20 de novembro de 2020.

O evento terá lugar no Campo Major David Neto (espaço habitualmente utilizado pelos escalões de formação do Portimão), a partir das 18 horas, e a organização, a cargo de Zezé Camarinha, já garantiu a presença de, entre outros, Henrique Calisto, Manuel José, Petit, José Mota, Manuel Cajuda, Amílcar Fonseca, Mário Reis, Jorge Vital, João Manuel Pinto, Teixeirinha, Carriço, Kennedy, Rúben Fernandes ou Beto, além de figuras do meio televisivo e do teatro e da música, como Fernando Mendes.

O programa inclui um jogo com duas partes de 30 minutos e o filho de Vítor Oliveira estará presente. Segue-se um jantar de confraternização, no restaurante My Guest.

Natural de Matosinhos, Vítor Oliveira escreveu uma parte significativa do seu percurso profissional em Portimão: terminou a carreira de futebolista no Portimonense e ali iniciou a carreira de treinador, na época que marcou a estreia dos alvinegros nas competições europeias. Voltou mais tarde para promover o Portimonense à 1.ª Divisão.