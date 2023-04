IberCup: Arranque repleto de emoções

Estão abertas as portas da IberCup e o primeiro dia já foi muito rico em futebol, emoções e talento, muito talento. Desde o início da manhã até ao final da tarde, os vários complexos de Cascais que compõem este evento estiveram preenchidos de milhares de jovens, muitos familiares e amigos também. É aqui que começa o sonho para muitos.

O evento tem a particularidade de trazer a Portugal alguns clubes de outros países com história rica. É o caso do Lyon, que protagonizou o prato forte da primeira manhã da IberCup, no parque de jogos do Colégio Maristas de Carcavelos. Estes jovens franceses, nascidos em 2010, tiveram como adversário o Benfica. E a maior prova de que este primeiro dia já esteve recheado de emoções é que o jogo terminou empatado a uma bola, mas o Benfica evitou a derrota no último suspiro, através de um penálti convertido por Tomás Pedrosa. Mas já antes, Vicente Branco e João Pinto tinham ameaçado anular a vantagem do Lyon, conseguida na primeira parte, por Bojan Zevkovic.

Um dos aspetos que marcam a diferença da IberCup é o volume e rigor da informação prestada através dos seus veículos oficiais, bastando aceder ao site da competição para, por exemplo, esmiuçar os dados estatísticos de qualquer um dos jogos masculinos ou femininos e de qualquer faixa etária. Neste jogo Lyon-Benfica, por exemplo, as águias terminaram com 63,9% de posse de bola, com três remates face a quatro do Lyon ou com cinco faltas cometidas contra as 12 do clube francês.

Goleadas e... hoje há dérbi!

O primeiro dia da IberCup foi rico em goleadas, muitas delas com 10 ou mais golos de diferença. Fica apenas a nota para os resultados mais desnivelados: na categoria 2015, o Sporting venceu o E. Amadora por 18-0, desfecho verificado ainda noutros dois encontros. No total, foram cerca de 150 jogos no primeiro dia e mais de 600 golos festejados. O Sporting, com três equipas inscritas em diversos escalões, saiu 100 por cento vitorioso dos seus desafios. Para hoje há vários pontos de interesse, como o dérbi entre Sporting e Benfica no futebol feminino, com jovens nascidas em 2009.