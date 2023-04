IberCup Cascais: Aposta forte na tecnologia

Faltam 3 dias para o começo da 12ª edição da IberCup Cascais, o torneio internacional de futebol juvenil que se realizará entre 5 e 8 de abril, em 27 campos de futebol do concelho de Cascais e no Estádio Nacional, no concelho de Oeiras. Nesta edição, o evento desportivo vai apostar fortemente na tecnologia.As pessoas não só poderão ter acesso, em tempo real, aos resultados dos 612 jogos através da aplicação da IberCup, como também às estatísticas das equipas, treinadores e jogadores. Para além disso, haverá transmissões em direto com sistema de ‘pay per view’ dos jogos e serão utilizadas câmaras ligadas a um sistema de inteligência artificial que permitem a gravação e transmissão de todas partidas. Recorde-se que são esperados mais de 4 mil participantes de mais de 10 países.