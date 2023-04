IberCup: Cascais espera centenas de visitantes

A 12ª edição da IberCup Cascais, o torneio internacional de futebol juvenil, começa já amanhã., jornal oficial do torneio, esteve à conversa com Francisco Kreye, vereador do desporto de Cascais, que apesar de afirmar que "um torneio com esta envergadura requer uma logística muito grande", garantiu que o concelho "está preparado para receber as equipas, de modo a que se sintam em casa".Para além disso, referiu que esta "é uma experiência única, que permite às crianças jogar contra os melhores clubes do Mundo" e que contribui para a valorização do município. "Nestes 4 dias [de 5 a 8 de abril], as ruas ganham uma cor absolutamente única. Esperamos ter centenas de pessoas a ver os jogos e a visitar a vila. É uma oportunidade de ver equipas de formação de grandes clubes da Europa e do Mundo", frisou.