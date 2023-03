Ibercup Cascais recebe 'mini craques' de 5 a 8 de abril

Os melhores jovens futebolistas mundiais irão competir em Cascais, entre 5 e 8 de abril, na 12ª edição da Ibercup Cascais, que terácomo jornal oficial. Este torneio juvenil, apresentado esta terça-feira, é um dos mais prestigiados à escala mundial, contando já com quatro mil participantes inscritos.Serão 612 encontros distribuídos por 27 campos de futebol do concelho de Cascais e pelo Estádio Nacional, no vizinho concelho de Oeiras. Os craques 'de palmo e meio' serão acompanhados por seis mil familiares, vindos de 18 países, desde os Estados Unidos e Austrália, à Guiné e Ucrânia. A novidade deste ano prende-se com a introdução de câmaras de inteligência artificial que vai permitir a gravação integral de cerca de 1500 jogos.Filipe Rodrigues, diretor da Ibercup, sublinha a importância da parceria entre o evento e a Câmara Municipal de Cascais. "Pensar em Ibercup sem ter Cascais não é, de certo, a mesma coisa". Por outro lado, Francisco Kreye, vereador da autarquia, realça que o certame "é uma festa de desporto e memórias para a geração futura", deixando, ainda, o convite: "Sejam bem-vindos e apareçam neste torneio de Páscoa", frisou.Estarão presentes Atlético de Madrid, Flamengo, Goiás, Shakhtar Donetsk, Milan, PSV, Lyon, Málaga, Deportivo, Sp. Braga, Benfica, FC Porto, Sporting e V. Guimarães, entre outros grandes clubes do futebol mundial.