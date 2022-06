Internacional português Bruno Rafael retira-se aos 22 anos: «Para mim foi a decisão mais correta»

Bruno Rafael anunciou esta segunda-feira a retirada do futebol com apenas 22 anos. O defesa-central internacional sub-20 por Portugal explicou que não foi fácil tomar esta posição."Há 6 meses tomei a decisão mais difícil da minha vida! Foram 17 anos de um sonho de menino, onde tive muitas alegrias e tristezas, muitas conquistas e muitos falhanços, decisões corretas outras incorretas. Muitos vão achar uma má decisão da minha parte mas para mim foi a decisão mais correta. Não sei se é um adeus ou um simples até já…", vincou através das redes sociais Bruno Rafael, suportado por vários colegas de profissão.O futebolista estava sem clube desde janeiro, altura em que rescindiu com o Vilafranquense após ter feito apenas dois encontros oficiais pelos ribatejanos na primeira metade de 2021/22.Rafael fez boa parte da formação no V. Guimarães de onde saiu em 2020 para dar nas vistas no Benfica Castelo Branco.