IPDJ promoveu conferência online sobre 'O abuso e o assédio sexual no Futebol'

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) promoveu esta quinta-feirauma conferência online sobre 'O abuso e o assédio sexual no Futebol'. A sessão contou com a presença de José Lima, coordenador do PNED, Cristina Almeida, em representação do IPDJ, Miguel Nery, professor universitário, Jorge Silvério, psicólogo do desporto, Mónica Jorge, coordenadora do futebol feminino da FPF, Carla Ferreira, em representação da APAV, e Teresa Figueiras, membro do Observatório Nacional da Violência contra Atletas.





Ao longo da sessão abordaram-se temas como os indicadores de assédio, os modos de abordagem à vítima, como agir caso se testemunhe uma situação de abuso ou assédio, as consequências e a importância de ações de sensibilização e prevenção.Miguel Nery, professor universitário, tem estudado as questões que envolvem a problemática e explanou alguns dos resultados dos seus estudos, frisando as dificuldades sentidas. "É um tema difícil de estudar porque muitas vezes não é reportado. As pessoas não falam sobre o assunto", referiu.Os actos de assédio e abuso sexual são transversais à idade, género e modalidade desportiva, pelo que as ações de prevenção e sensibilização são importantes e fundamentais junto da sociedade. "Tem de haver cada vez mais ações de sensibilização para alertar e dar a conhecer o tema, principalmente para que se possa ajudar as vítimas e perceber o que vai além do normal", apontou Mónica Jorge. No mesmo sentido, Carla Ferreira, membro da APAV, salientou que "não é preciso haver uma certeza absoluta, basta que haja uma suspeita para se poder fazer uma denúncia".Na 'plateia' estava presente Eduardo Marçal Grilo, ex-ministro da Educação e atual administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, que usou da palavra e fez questão de frisar a complexidade da questão. "As questões complexas têm todas uma resposta clara e simples mas... completamente errada", salientou Eduardo Marçal Grilo, acrescentando que "a escola tem um papel muito importante, tendo uma ação fundamental".