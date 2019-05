Ivo Soares é o novo treinador do Moncarapachense

Ivo Soares vai comandar a equipa do Moncarapachense em 2019/20, sucedendo a Bruno Saraiva. O objetivo passa por colocar o clube do concelho de Olhão no Campeonato de Portugal.

O Moncarapachense foi segundo classificado na 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve nesta campanha. No último jogo, em casa, a turma de Moncarapacho precisava de uma vitória diante do Esperança de Lagos e o empate sem golos permitiu a festa dos forasteiros.

O Moncarapachense conta apenas com duas participações em campeonatos nacionais: em 1972/73 competiu na antiga 3.ª Divisão e em 2017/18 no Campeonato de Portugal, sendo o regresso a esta última prova a grande aposta dos dirigentes do clube.