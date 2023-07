Jacinto Santos morre aos 81 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo defesa Jacinto Santos faleceu aos 81 anos. Para a história, fica uma carreira repleta de títulos do antigo jogador, que passou por Leixões, Benfica e FC Porto.Jacinto jogou praticamente durante a década de 60 no Benfica, por quem conquistou sete campeonatos nacionais. Mas antes já tinha feito parte de um grande feito do Leixões. Em 1961, o matosinhense ganhou uma Taça de Portugal pelo clube da sua terra e onde foi formado, antes de ganhar mais três pelos encarnados.Internacional por cinco ocasiões, Jacinto fez dois golos ao serviço da Seleção Nacional.À família enlutada,apresenta sentidas condolências.