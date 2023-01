Jefferson regressa a Portugal para relançar a carreira

Jefferson está de regresso a Portugal, após um ano e meio no Brasil, e procura relançar uma carreira que, no nosso país, teve paragens no Estoril, Sporting, Sp. Braga e Casa Pia, neste último caso, na 2ª Liga. O lateral esquerdo contabiliza quase duas centenas de encontros no principal escalão do futebol português, tendo contribuído sobretudo com assistências - 42 no total.Questionado porsobre os motivos que o fizeram regressar a Portugal, o futebolista brasileiro, de 34 anos, é honesto. "Tenho casa em Portugal e gosto muito do país, especialmente por causa do futebol. Espero que um clube possa apresentar-me um projeto interessante e que eu possa voltar a jogar para ajudar a equipa com aquilo que melhor sei: dar sempre o máximo e contribuir com muitas assistências", sintetiza o lateral que o Sporting de Leonardo Jardim (2012/13) contratou ao Estoril. Em Alvalade esteve perto de sagrar-se campeão nacional em 2015/16 e conquistou duas Taças de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça.