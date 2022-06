João Félix investiu em equipamentos desportivos na terra-natal: «Uma forma de contribuir para o benefício da saúde»

O Complexo Desportivo Príncipe Perfeito, em Viseu, tem a partir de sábado três campos indoor de padel, dois campos outdoor de relva sintética para futebol e equipamento para a prática de teqball. O investimento foi feito pela empresa JF79 Sports Center, na posse de João Félix, futebolista que se mostrou feliz pela aquisição para a terra-natal."Considero que a atividade física, seja ela qual for, contribui fortemente para o bem estar de todas as pessoas, independentemente da idade que tenham. Dado que sempre gostei de praticar desporto, procurei incutir este gosto aos viseenses e contribuir para o desenvolvimento da sua atividade física. Proporcionar aos viseenses a possibilidade de praticarem diferentes desportos deixa-me feliz, pois é uma forma de contribuir para o benefício da sua saúde, quer física quer mental", garantiu o atual jogador do Atlético Madrid em declarações ao portal 'Notícias ao Minuto'.O avançado da Seleção Nacional explicou o significado que tem em investir na cidade-natal."Viseu é a cidade onde nasci, por isso é - e será sempre - especial para mim. Sei que sou jovem, mas é um orgulho muito grande conseguir materializar um investimento desta dimensão. Simultaneamente, sinto-me feliz por poder, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento desta cidade e também da saúde dos viseenses, por quem tenho um carinho especial", vincou o ex-jogador do Benfica.