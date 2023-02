João Paulo Correia crê que novas medidas de combate à violência no desporto aumentem segurança

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, disse esta quarta-feira esperar que as medidas de combate à violência no desporto aprovadas pelo Governo ajudem no aumento da segurança nos espetáculos desportivos.

O governante falou hoje no Casino Estoril, à margem da Gala do Desporto, organizada pela Confederação do Desporto de Portugal (CDP), explicando aos jornalistas a visão do Governo em relação aos incidentes pirotécnicos na final da Taça da Liga, no sábado.

"O Governo aprovou, há cerca de dois meses, um conjunto de medidas de combate à violência no desporto, algumas delas de força, que serão discutidas e votadas no dia 23 de fevereiro na Assembleia da República, na generalidade. Acreditamos que, quando forem aprovadas e estiverem implementadas, irão ajudar imenso ao grande desígnio do desporto nacional, o de aumentar a segurança nos espetáculos desportivos", frisou.

Durante o encontro decisivo da Taça da Liga, conquistada pelo FC Porto, que superou o Sporting, por 2-0, foram deflagrados artefactos pirotécnicos no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, numa altura em que é crime a posse de explosivos, artigos ou engenhos pirotécnicos em recintos desportivos e em outros locais proibidos.

"A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto [APCVD] tem atuado sempre, como aconteceu relativamente a esses incidentes no fim de semana, e continuará a fazê-lo porque é importante que, enquanto entidade administrativa e que atua mediante os incidentes que ocorrem no desporto, desempenhe o seu papel, que julgo que o tem desempenhado na plenitude e é de reconhecimento geral", sublinhou.

Sobre a operação de hoje da PSP junto de adeptos 'casuals' de Sporting e Benfica, que resultou em 30 detidos na área da Grande Lisboa e na margem sul do Tejo, João Paulo Correia não comentou: "Ao Governo o que é do Governo, à Justiça o que é da Justiça".

O governante marca hoje presença na Gala do Desporto, que decorre no Casino Estoril, em Cascais, e que premeia os melhores atletas masculino e feminino, a melhor equipa, o melhor treinador, o melhor em desporto adaptado e a jovem promessa de 2022, tal como a distinção das Personalidades do Ano, indicadas pelas federações desportivas.