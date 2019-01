João Paulo Rebelo defende vídeo-árbitro

No meio das vozes a criticar as equipas de arbitragem, João Paulo Rebelo apelou à contenção dos dirigentes, pediu responsabilidade e defendeu a utilização do vídeo-árbitro. Para tal, o secretário de Estado do Desporto falou nas naturais "dores de crescimento"."O vídeo-árbitro é um ganho para o futebol português, para o futebol de uma forma geral. Há outras modalidades em que é aceite e pacífico. Há muitos anos introduziram a tecnologia e estão pacificadas e satisfeitas com essa tecnologia. No futebol, é natural que existam dores de crescimento e que até possa haver razão para alguma contestação mais assertiva, mas genericamente o vídeo-árbitro é algo que veio indiscutivelmente trazer uma melhoria ao futebol português", sustentou o governante, na mesa-redonda intitulada ‘Ética na Comunicação do Futebol Profissional’, numa iniciativa da Liga à margem da Allianz Cup.