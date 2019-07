João Paulo Rebelo e a violência em Coimbra: «Não vejo que possamos fazer muito mais»

Da queda arrepiante de um adepto ao pânico: as imagens dos desacatos que interromperam o Académica-Benfica



João Paulo Rebelo, Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, referiu este domingo que o Governo não pode "fazer muito mais" do que o que já foi feito no combate à violência no futebol, em reação aos desacatos de sábado no jogo entre Académica e Benfica "Fez alteração à lei, aumentou as sanções, aumentou as multas, criou mecanismos de celeridade processual, deu capacidade de iniciativa. Por exemplo, os episódios que ontem aconteceram não estarão dependentes no futuro de que haja um qualquer auto de notícia de uma força de segurança. Pode a própria Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência tomar a iniciativa e iniciar o processo. Eu sinceramente não vejo que possamos fazer muito mais do que isto, que não seja continuar a ter – eu próprio – um discurso pedagógico e de apelo a que todos se juntem a este combate à violência que não faz sentido", comentou em declarações à TSF.Questionado sobre se apoiaria a decisão dos clubes de expulsarem os sócios responsáveis por atos deste tipo, João Paulo Rebelo não quis alongar-se: "Não vou comentar nenhuma medida em concreto. Apoio e defenderei sempre, naturalmente, e ficarei muito satisfeito, que dirigentes desportivos criem medidas que afastem estes comportamentos da violência do fenómeno desportivo".