João Paulo Rebelo: «É revoltante as atrocidades que são ditas sobre os árbitros»

João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e Desporto, foi um dos intervenientes esta manhã na 1.ª Conferência Bola Branca, da Renascença e abordou várias questões do futebol português, da formação à arbitragem."O futebol português, em comparação a outros países, apresenta resultados muito satisfatórioss. Está a ser feito um excelente trabalho na formação. Portugal é uma das maiores potências neste âmbito. Os títulos internacionais que temos conquistado, seja de clubes ou de seleçõees, comprovam-no. O número de jovens promessas fala por si. Há uma clara aposta na formação que tem dado os seus frutos. Há um êxodo mais precoce dos jovens para outras paragens.""É instrumento da dimensão da inclusão. Devemos dar participação a todos, há que enaltecer o futebol feminino. Regista-se um aumento de praticantes, das quatro equipas que têm dominado o futebol masculino nos últimos anos, três já criaram futebol feminino. Não é por acaso que nos qualificámos pela primeira vez para o Euro e que começamos a exportar jogadoras.""Há poucas dúvidas sobre a valorização da centralização dos direitos televisivos. Posto isto, esta matéria deve ser tratada com a maior responsabilidade. As entidades devem entender-se.""Sendo o futebol um desporto, não devia haver lugar para a violência no desporto. Alterar comportamentos tem de ser um trabalho de todos.""São importantes pelo fator mediático, têm capacidade influenciadora. Técnicos, dirigentes, jogadores e adeptos, sem uma verdadeira cultura desportiva não darão um contributo positivo.""É constrangedor e revoltante constatar as atrocidades que são ditas e feitas a quem faz parte do jogo, os árbitros. Que motivação podem ter os jovens para abraçar tão desprezada atividade?""Saúdo a introdução do VAR. Faço um balanço positivo. Boas práticas internacionais às quais devemos estar atentos."