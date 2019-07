João Paulo Rebelo: «Espero que as declarações de Lage sirvam de exemplo aos seus próprios adeptos»

Da queda arrepiante de um adepto ao pânico: as imagens dos desacatos que interromperam o Académica-Benfica



João Paulo Rebelo, Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, referiu que as palavras de Bruno Lage , treinador do Benfica que pediu que os responsáveis por desacatos como os de Coimbra sejam presos, devem servir de exemplo, a começar pelos próprios adeptos das águias."As afirmações do treinador do Benfica são afirmações que eu, de alguma forma, também compreendo, ainda que tenhamos sempre de perceber que vivemos num Estado de Direito. Há uma lei, as leis têm de ser cumpridas e é nesse sentido que temos de trabalhar. Mas eu percebo porque no fundo a sua afirmação é a afirmação de alguém que também não quer a violência nos estádios de futebol ou em qualquer recinto desportivo. E portanto compreendo em parte o que quer dizer. Mas, além de compreender, eu espero que as suas declarações sirvam para também de alguma forma dar exemplo e desde logo aos seus próprios adeptos. Se nós tivermos todos os treinadores, todos os dirigentes, todos os responsáveis a fazer apelos neste sentido, de não-violência, tenho a certeza de que isso é um bom início", referiu à TSF.João Paulo Rebelo lamentou ainda o facto de este episódio ter tido lugar num encontro de preparação: "Lamento que tenha acontecido. A violência não tem lugar no fenómeno desportivo, não pode ter lugar. Nós temos todos de combater no sentido da erradicação destes fenómenos da violência, mas obviamente que ainda lamento mais quando acontece num jogo amigável. O conceito de amigável nada tem que ver com confrontos e violência".