João Paulo Rebelo: «Garantir que o bom exemplo da época passada pode continuar»

João Paulo Rebelo diz que o objetivo de autoridades de saúde e Liga é manter o futebol em andamento, seguindo o "bom exemplo" da reta final da temporada passada.





"O que se está a tratar é de agilizar procedimentos para que possamos continuar a ser bem sucedidos, como na época passada na Primeira Liga. É disso que se trata. Essa parte temos vindo a trabalhar nas últimas semanas, estamos a trabalhar com as autoridades e o organizador. Público? É prematuro falar sobre esssa matéria nesta altura", referiu o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto aos jornalistas, numa altura em que decorre ainda a reunião entre Liga e o Secretário de Estado da Saúde.Questionado sobre se a solução é uma 'bolha', por exemplo, João Paulo Rebelo deixou tudo em aberto: "O objetivo é refletir como podemos garantir que o bom exemplo que tivemos na época passada pode continuar. Está a ser discutido lá em cima. Admito que não sejam transmitidas hoje todas as conclusões mas as autoridades de saúde estão disponíveis e seguramente chegaremos a um consenso."