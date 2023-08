Joaquim Milheiro deixa Seleção Nacional de sub-19 e ruma ao Qatar

Joaquim Milheiro deixou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), passando a integrar os quadros da congénere do Qatar.O técnico de 44 anos, que a 16 de julho comandou o último jogo por uma seleção portuguesa, na final do Euro sub-19 que a equipa das quinas perdeu por 1-0 para Itália, deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais."12 anos de tanta felicidade, de enorme honra, de imenso orgulho com as quinas ao peito e de alma e coração com a identidade de Portugal... Gratidão à FPF, aos jogadores, à estrutura técnica, ao povo português e a quem sempre apoiou... A caminho da Qatar Football Association", publicou.