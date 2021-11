Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jogador agredido em campo vai ser operado: AC Milheirós e pai do avançado avançam com queixas Miguel Sousa caiu inanimado depois de ser agredido, de forma violenta, por um atleta do ARDC Gondim Maia