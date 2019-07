Jogador do Alcochetense contratado por engano acaba despedido em 24 horas

O avançado Alpha Jallow foi protagonista de uma história no mínimo insólita neste mercado de transferências. O avançado nascido na Gâmbia há 21 anos, que na época passada vestiu as cores do Alcochetense, na 1.ª divisão distrital de Setúbal, foi contactado pelo Menemenspor, clube da segunda divisão da Turquia e nem pensou duas vezes.Alpha Jallow assinou contrato, chegou a ser apresentado, mas depois os turcos concluíram que tinha havido um engano e rescindiram rapidamente (em menos de 24 horas). Afinal, não era Alpha Jallow quem queriam contratar, mas sim o seu comnpatriota Lamin Jallow, internacional pela Gâmbia e jogador do Salernitana, da Serie B italiana.Os responsáveis do clube turco tinham visto imagens de Lamin Jallow e ficaram impressionados. Decidiram avançar para a contratação, mas acabaram por assinar com o jogador errado.Quando se apercebeu do erro o Menemenspor emitiu um comunicado explicando que Alpha Jallow fora dispensado por ter chumbado nos testes médicos...Lamin Jallow continua em Itália ao passo que Alpha Jallow está desempregado.