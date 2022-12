Jogador do Sp. Espinho aparece inscrito na Premier League... pelo Manchester United

A página do Manchester United no site da Premier League tem três portugueses inscritos. Além de Diogo Dalot e Bruno Fernandes surge também Betinho, avançado de 29 anos, cujos dados coincidem com o futebolista que joga nos distritais de Aveiro, pelo Sp. Espinho.Ten Hag procura um avançado para ocupar o lugar deixado vago por Cristiano Ronaldo e é pouco provável que o eleito seja Betinho.Como o nome do português, de 29 anos, foi ali parar ninguém sabe. Certo é que é pouco provável que tenha sido contratado pelos red devils neste mercado de inverno...