Jogadores em fim de contrato podem sair antes do fim das competições

A janela de transferências vai ser prolongada (mas ainda sem data definida) e será harmonizada para adaptar a todos. Esta é uma das conclusões da reunião de hoje entre clubes e FPF, apurou Record.





Outra novidade está relacionada com os futebolistas em fim de contrato, cujos vínculos terminam no final de junho. Neste caso, segundo o nosso jornal apurou, da reunião saiu que terá que haver negociação entre clubes e jogadores para promulgar os contratos até ao fim da época 2019/20, pois os atletas podem decidir continuar ou não.Ainda assim, a expectativa é de que haverá acordo entre as partes para que os jogadores continuem para lá de 30 de junho, visto que as provas só deverão acabar em agosto.