Jogo entre Sobreirense e Mucifalense acabou com 21 cartões vermelhos

Não terminou da melhor maneira o jogo entre o Sobreirense e o Mucifalense, em que a formação do Mucifal venceu por 3-2. A partida realizada em Sobreiro Curvo (Torres Vedras) a contar para a Taça da Associação de Futebol de Lisboa, no escalão sub-21, teve cenas lamentáveis, no final da partida, após o apito final do árbitro Rui Madeira (Lisboa). O juiz mostrou 21 cartões vermelhos, depois das agressões entre jogadores das duas equipas, em cenas que não dignificam o futebol.Foram 13 jogadores do Mucifalense e 8 do Sobreirense a verem o cartão vermelho. Entretanto, em comunicado colocado na pagina de Facebook do Grupo Desportivo Sobreirense, a direção do clube do concelho de Torres Vedras já veio "repudiar os atos de violência protagonizados pelos atletas do União Mucifalense". Na mesma missiva refere-se que "no decorrer do jogo, um atleta do União Mucifalense, após ter sido substituído, virou-se para agredir o próprio treinador, não fora 4/5 colegas de equipa a separá-lo e tinha acontecido [a agressão]".O Sobreirense garantiu ainda que seis jogadores do emblema adversário abandonaram o campo e "foram buscar paus e garrafas para agredir adeptos".