Jorge Costa: «Está completamente fora de questão trabalhar no Benfica ou no Sporting»

Jorge Costa garante que não se vê a trabalhar no Benfica ou no Sporting e não é pelo seu passado portista. "Acho que é uma questão de, sei lá, eu nem sei qual é o adjetivo que deva usar. Mas está completamente fora de questão", afirmou em entrevista ao 'Jornal de Notícias' o treinador do AVS SAD.O técnico, que já assumiu o apoio a André Villas-Boas que será candidato à presidência do FC Porto, sublinhou que o clube "precisa de coisas diferentes". "Há uma coisa que é clara como água. Jorge Nuno Pinto da Costa foi, é e será a minha grande referência e a de todos os portistas, como presidente. Será o presidente dos presidentes. É inquestionável. (...) Se sinto que o clube precisa de mudança? Acho que precisa de coisas diferentes", afirmou.