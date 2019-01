Jorge Jesus já recebeu 'convite' para regressar ao futebol português

Jorge Jesus foi desafiado a regressar ao futebol português. O treinador deixou o comando técnico do Al Hilal, da Arábia Saudita, na quarta-feira, e não foi preciso muito tempo para o Grupo Recreativo e Desportivo Bragadense avançar com uma proposta bem humorada."Não queremos deixar Jesus sem propostas e avançamos desde já com uma oferta! Milhões há muitos, o verdadeiro desafio está nas Bragadas, um futebol no pelado e com uma equipa que neste momento ocupa o último lugar da 1° divisão distrital de Lisboa. O convite fica feito!", refere o clube da Póvoa de Santa Iria na mensagem que publicou na sua página de Instagram.O Al-Hilal anunciou ontem a rescisão de contrato com o treinador português, "devido à falta de vontade de Jesus em continuar na próxima época, tendo em vista a Liga dos Campeões Asiática", referiu em comunicado.