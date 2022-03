Jorge Jesus: «Vou voltar a Portugal mas a próxima tarefa será fora»

Jorge Jesus mantém o seu futuro em aberto mas admitiu que muito dificilmente o mesmo passará, para já, por Portugal - apesar de, também hoje, ter dito que gostaria de quebrar recorde de jogos na Liga "num futuro próximo" "Liga Portuguesa? De momento não, de certeza que vou voltar a Portugal mas a próxima tarefa será fora. Brasil? As minhas propostas de trabalho, desde que saí do Benfica, foram pensadas e rejeitadas. Só quero começar a pensar nisso a partir de maio, junho", referiu o treinador à margem do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF)."Hoje, felizmente, posso escolher [o clube]", sublinhou o ex-técnico do Benfica, que hoje foi homenageado, em Leiria, pela ANTF, no seu Fórum anual, pelos seus 600 jogos na I Liga. Sobre a homenagem de carreira, que o coloca num grupo restrito de três treinadores portugueses (dois deles já falecidos) a alcançar os 600 jogos na I Liga, Jorge Jesus agradeceu aos clubes que lhe deram essa possibilidade e pediu saúde para continuar a treinar."Tive essa facilidade, porque fui um treinador que raramente saiu do país e isso deu-me possibilidade de ter muitos jogos", disse aos jornalistas, salientando que desde "há três ou quatro anos é o contrário". O ex-técnico do Benfica frisou que, atualmente, os treinadores nacionais são muito procurados fora de Portugal e, "se calhar, vai ser difícil fazerem tantos jogos" como fez.