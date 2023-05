Jorge Mendes: «Estou preparado para responder e resolver problemas das equipas portuguesas»

Jorge Mendes garantiu que está preparado para ajudar as equipas portuguesas no mercado. Em declarações à margem da gala do CNID, na qual foi distinguido, o agente adiantou até já ter feito contactos com alguns clubes, antecipando, por isso, que haverá movimentações."Todos os anos, nesta indústria do futebol português, podem contar comigo. Estarei sempre preparado para poder responder e poder resolver os problemas das equipas portuguesas. Todos os anos tem acontecido o mesmo e vou estar preparado de novo. Estou neste momento em contacto com algum desses clubes. Depois serão os clubes a decidir quem sai ou quem fica. Algumas coisas vão acontecer", apontou, sem abrir o jogo sobre negócios que possam estar para acontecer.