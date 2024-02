Jorge Mendes: «Futebol português está no bom caminho com Pedro Proença»

Jorge Mendes voltou a ser eleito o 'Melhor agente' nos Globe Soccer Awards, no Dubai, e depois de receber o prémio concedeum uma entrevista à LigaTV na qual destacou, entre outros temas, o papel de Pedro Proença no futebol português. O 'Superagente' deixou elogios ao presidente da Liga Portugal, que considera ser "uma pessoa honesta e um grande profissional""A maior parte das pessoas que o conhecem tem uma opinião fantástica sobre o Pedro Proença. A nível profissional é muito difícil encontrar uma pessoa com os atributos e a qualidade dele. Bem-haja, o futebol português está no bom caminho com Pedro Proença e tenho a certeza que tem a ganhar muito com ele no futuro. Precisamos de mais pessoas como o Pedro Proença", diz o empresário de 58 anos, acrescentando: "Sem dúvida [Proença desenvolveu muito a Liga]. E é difícil. Porque é difícil trabalhar em Portugal. Há muitas barreiras, obstáculos, sabemos como as coisas acontecem em Portugal. Por isso ele tem muito mérito naquilo que tem feito no futebol português."Questionado sobre o estado do futebol português e uma hipotética estagnação, Jorge Mendes diz que há uma mudança fundamental a fazer: "O futebol português tem grandes profissionais. Mas no futuro, precisamos de mudar um pouco a mentalidade das pessoas no futebol português."Recorde-se que, à margem do mesmo evento, o 'Superagente' concedeu também uma entrevista aque pode ler aqui