Jornalista brasileiro garante que João Victor está encaminhado... para FC Porto ou Benfica

João Victor vai jogar em Portugal. A garantia é do jornalista brasileiro Jorge Nicola que adianta que o Corinthians irá encaixar cerca de 8 milhões de euros pelos 55 por cento do passe que possui em relação ao central brasileiro."Faltam pequenos detalhes burocráticos para que a transferência seja concretizada ainda esta semana", frisou ainda Nicola.O jogador, de 23 anos, é escolha habitual de Vítor Pereira no Timão. Esta temporada, João Victor conta 25 partidas oficiais.