Jornalista da polémica com Jorge Jesus faz história na Sport TV

Rita Latas, a jornalista que motivou a acesa polémica em torno de Jorge Jesus, vai ser a primeira mulher em Portugal a fazer a narração de um jogo de futebol da Liga NOS na Sport TV.





A jornalista, de 27 anos, vai narrar o encontro entre o Belenenses SAD e o Sp. Braga no próximo domingo, às 20 horas, na Sport TV1.Antiga jogadora de futebol, Rita Latas passou por clubes como o Juventude de Évora e o Futebol Benfica até se assumir profissionalmente como jornalista. Está na Sport TV desde 2019.Na flash interview após o Marítimo-Benfica, Jorge Jesus não gostou da questão colocada pela jornalista da Sport TV - que disse que ficou a sensação de que "a qualidade ainda não tinha estado lá toda" - e respondeu, afirmando que esta "não sabia o que é muita qualidade sobre futebol".A resposta do técnico motivou uma onda de críticas que atingiu proporções internacionais. No Brasil, Jorge Jesus chegou mesmo a ser acusado pela imprensa como "machista" . O técnico defendeu-se."São injustas [críticas] e vou tentar explicar porquê. Respondia a um jornalista, não se é branco, preto, se é senhora ou um cavalheiro. Respondi dizendo que não estava de acordo com a pergunta. Não foi por machismo, não sei o que é isso. No Brasil trabalhei com muitas jornalistas, essa carapuça não me entra. Sei que hoje as sociedades são muito mascaradas e essa é uma notícia mascarada", referiu.